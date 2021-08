Die am Freitag veröffentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen stärker als erwartet aus und sorgten auch im frühen Montagshandel für erheblichen Verkaufsdruck an den Goldmärkten.Mit 943.000 neu geschaffenen Stellen entwickelte sich das Jobwachstum stärker als erwartet und erreichte damit den höchsten Wert seit fast einem Jahr. Statt einer von Analysten prognostizierten Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent ermäßigte sich diese im Juli auf 5,4 Prozent. An den Finanzmärkten sorgen sich die Akteure ...

