DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan und Singapur bleiben die Börsen geschlossen. Während in Japan ein Ausgleichstag für den "Tag des Berges" vom Wochenende verantwortlich ist, wird im Stadtstaat Singapur der Nationalfeiertag begangen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Ein- und Ausfuhren sind im Juli deutlich weniger stark gestiegen als im Juni, weil Überschwemmungen und Extremwetterlagen den Betrieb von Produktionsstätten und Hafenanlagen massiv beeinträchtigten. Gleichwohl wurde den 14. Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet. Die Exporte stiegen im Juli auf Jahressicht um 19,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 20,0 Prozent gerechnet. Im Juni hatte das Wachstum noch 32,2 Prozent betragen. Die Importe legten im Juli verglichen mit dem vergangenen Jahr um 28,1 Prozent zu. Hier hatten die Ökonomen mit 31,7 Prozent gerechnet, nachdem im Juni eine Zunahme um 36,7 Prozent verzeichnet worden war.

Chinas Produzentenpreise sind im Juli aufgrund höherer Rohöl- und Kohlepreise stärker gestiegen als erwartet. Der Erzeugerpreisindex legte im Vergleich zum Vorjahr um 9,0 Prozent zu, nachdem er im Juni um 8,8 Prozent gestiegen war. Ökonomen hatten mit einem Plus von 8,8 Prozent gerechnet. Peking hat in den vergangenen Monaten Maßnahmen zur Abkühlung der steigenden Rohstoffpreise ergriffen. Die hohen Erzeugerpreise haben sich bisher noch nicht auf die Inflation ausgewirkt: Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 1,0 Prozent binnen Jahresfrist, nach einem Anstieg von 1,1 Prozent im Juni. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 0,8 Prozent weniger erwartet.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.419,25 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.047,75 -0,3% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 26.419,27 +0,9% Kospi 3.227,40 -1,3% Shanghai-Composite 3.492,10 +1,0% S&P/ASX 200 7.544,00 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichte Gewinne - Im Blick stehen die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die einerseits die Konjunkturhoffnung beflügeln, andererseits Sorgen wegen einer anstehenden geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank befeuern.In Schanghai haben sich die Aktien von ihren Strartverlusten erholt, der Shanghai-Composite steigt um 0,9 Prozent. Inflationsdaten zeigten eine etwas höhere Teuerung als erwartet. Bohai Securities rechnet in den kommenden Wochen weiterhin mit einem seitwärts tendierenden Handelsmuster. Leichte Gewinne sind in Hongkong zu verzeichnen, ebenfalls nach Verlusten zum Start. Vor allem Technologiewerte halten den Index im Zaum - KGI Securities rechnet damit, dass der Markt weiter unter Druck bleibe wegen der Sorgen der Anleger bezüglich der regulatorischen Risiken von Seiten Pekings. Auch der festere Dollar könnte belasten, da er Fonds davon abhält, weiter in Aktien der Schwellenländer zu investieren.Der Kospi in Südkorea tendiert kaum verändert, gebremst wird er von Transport- und Einzelhandelswerten. Die Stimmung wird von den Restriktionsmaßnahmen belastet, die das Land wegen der Delta-Variante des Corona-Virus ergriffen hat. Unter den Aktien von Werften zeigen sich Hyundai Mipo Dockyard 2,1 Prozent leichter. Kakaobank steigern sich nach dem starken Börsendebüt am Freitag um weitere 13 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche US-Geschäft verlief am Freitag ruhig. Die Aktie von Novavax erholte sich minimal von den zweistelligen Verlusten im Tageshandel. Der Impfstoffhersteller hatte darüber berichtet, den Zulassungsantrag für seine Covid-19-Impfung bei der zuständigen US-Behörde FDA in das vierte Quartal zu verschieben. Nach einem Rückschlag um knapp 20 Prozent gewann der Titel nachbörslich 0,6 Prozent auf 190,99 Dollar. Virgin Galactic bauten die Aufschläge aus dem regulären Handel noch weiter aus. Die Geschäftszahlen waren positiv aufgenommen worden, und das Unternehmen hatte überdies mitgeteilt, dass es die Preise für Weltraumtouristen auf 450.000 Dollar verdoppelt. Die Aktie legte nach knapp 6 Prozent Plus um weitere 0,6 Prozent zu auf 33,56 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.208,51 +0,4% 144,26 +15,0% S&P-500 4.436,52 +0,2% 7,42 +18,1% Nasdaq-Comp. 14.835,76 -0,4% -59,36 +15,1% Nasdaq-100 15.109,36 -0,5% -72,28 +17,2% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 753,6 Mio 792,7 Mio Gewinner 1.970 2.241 Verlierer 1.316 1.087 Unverändert 170 153

Uneinheitlich - Die Wall Street hat mit kleinen Gewinnen neue Hochs erklommen. Ein besser als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht stützte etwas und sorgte für neue Rekorde beim Dow-Jones und beim S&P-500. Novavax berichete über den Verlauf des zweiten Quartals. Die Zahlen traten jedoch in den Hintergrund, weil das Unternehmen den Zulassungsantrag für seine Covid-19-Impfung bei der zuständigen US-Behörde FDA in das vierte Quartal verschiebt. Novavax brachen um 19,6 Prozent ein. Zynga stürzten um gut 18 Prozent ab. Der Anbieter von Online-Spielen hatte zu den Nutznießern der Pandemie gehört und bekam im zweiten Quartal die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen zu spüren. Expedia (-7,9%) hat den Verlust im zweiten Quartal überraschend deutlich verringert und auch mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen. Allerdings warnte der Betreiber des gleichnamigen Reisebuchungsportals, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus Unsicherheit schaffe. Positiv wurden derweil die Geschäftszahlen von Virgin Galactic (+5,8%) aufgenommen. Zahlen von Dropbox (+2%) und Gopro (+0,2%) kamen ebenfalls gut an. UPS stiegen um 1 Prozent. Der Paketdienstleister hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar aufgelegt. Yelp schossen um 5,2 Prozent nach oben. Das Bewertungsportal überraschte mit der Gewinnentwicklung positiv.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,4 0,20 9,1 5 Jahre 0,77 4,5 0,72 40,7 7 Jahre 1,08 6,0 1,02 42,7 10 Jahre 1,31 8,3 1,22 38,8 30 Jahre 1,95 8,4 1,87 30,3

Mit den guten Daten gerieten die Notierungen am US-Rentenmarkt unter Druck - die Renditen am langen Ende des Marktes zogen deutlich an. Die Daten sprächen für baldige Straffungen der US-Geldpolitik.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1761 +0,0% 1,1760 1,1822 -3,7% EUR/JPY 129,62 -0,0% 129,67 129,78 +2,8% EUR/GBP 0,8480 +0,1% 0,8475 0,8494 -5,1% GBP/USD 1,3869 -0,1% 1,3877 1,3918 +1,4% USD/JPY 110,21 -0,0% 110,25 109,77 +6,8% USD/KRW 1146,14 +0,2% 1146,14 1142,81 +5,6% USD/CNY 6,4835 +0,3% 6,4835 6,4659 -0,7% USD/CNH 6,4758 -0,1% 6,4809 6,4647 -0,4% USD/HKD 7,7821 +0,0% 7,7795 7,7770 +0,4% AUD/USD 0,7354 -0,0% 0,7357 0,7390 -4,5% NZD/USD 0,7020 +0,2% 0,7008 0,7046 -2,3% Bitcoin BTC/USD 43.611,51 -1,5% 44.268,51 40.812,26 +50,1%

Der Dollar profitierte dagegen von der Annahme geldpolitischer Straffungen, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent - der Euro fiel auf ein Wochentief.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,01 68,28 -1,9% -1,27 +39,1% Brent/ICE 69,46 70,70 -1,8% -1,24 +36,3%

Die Erdölpreise stiegen mit den US-Arbeitsmarktdaten - kamen anschließend aber schon wieder zurück und notierten dann leichter. Die Daten lassen auf eine steigende Nachfrage in den USA schließen. Der steigende Dollar drückte aber auf den Preis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.738,07 1.763,00 -1,4% -24,94 -8,4% Silber (Spot) 23,85 24,35 -2,0% -0,49 -9,6% Platin (Spot) 980,45 987,85 -0,7% -7,40 -8,4% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,4% -0,02 +22,7%

Der Goldpreis sackte in der Nacht massiv ab, nachdem er bereits am Freitag unter Druck gestanden hatte. Grund war die Sorge, dass die US-Notenbank mit dem Rückführen der Anleihekäufe bald beginnen könnte. Dazu passend stiegen die Marktzinsen - auch der feste Dollar drückt den Goldpreis. Im Tagestief ging es bis unter 1.700 Dollar, aktuell hat sich der Preis auf 1.738 Dollar erholt nach 1.763 am späten Freitag. Noch am Freitagvormitttag notierte die Feinunze über 1.800 Dollar.

Die Spekulation auf eine straffere Geldpolitik belastete den Goldpreis - auch anziehender Dollar und steigende Marktzinsen drückten massiv. Denn steigende Zinsen ließen den Glanz des Edelmetalls verblassen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

*CHINA VERBRAUCHERPREISE Juli +1,0% (PROG: +0,8%) gg Vorjahr

*CHINA ERZEUGERPREISE Juli +9,0% (PROG: +8,8%) gg Vorjahr

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Das von US-Präsident Joe Biden geplante gewaltige Infrastrukturpaket im Umfang von hunderten Milliarden Dollar hat eine wichtige Hürde genommen. Der US-Senat stimmte dafür, die Debatte über Änderungsanträge zu beenden und die endgültige Abstimmung über das Gesetz einzuleiten. Das Votum wird nun spätestens zum Wochenbeginn erwartet.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

LAGE AFGHANISTAN

Die radikalislamischen Taliban haben die Provinzhauptstadt Talokan im Nordosten Afghanistans erobert. Die staatlichen Sicherheitskräfte hätten sich aus der Stadt zurückgezogen, "nachdem die Regierung keine Hilfe geschickt hat", sagte ein Militär-Mitglied. Ein Einwohner der Stadt berichtete, Beamte und Sicherheitskräfte hätten die Stadt in langen Fahrzeugkonvois verlassen. Die Hauptstadt der Provinz Tachar ist die dritte Provinzhauptstadt, die am Sonntag von den Taliban eingenommen wurde und die fünfte, die ihnen innerhalb von drei Tagen in die Hände fiel. Die Aufständischen haben seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai bereits weite Teile des Landes erobert.

WIRTSCHAFTSPOLITIK KUBA

In einem beispiellosen Schritt hat die kubanische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen zulässt.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres von der pandemiebedingten Schwäche erholt, die das Ergebnis im vergleichbaren Vorjahreszeitraum belastet hatte. Getragen wurde die Erholung von den Sektoren Eisenbahn, Versorger und Energie, während das Versicherungsgeschäft schwächelte. Wie die Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffet mitteilte, erzielte sie im zweiten Quartal dieses Jahres einen Nettogewinn von 28,1 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 26,3 Milliarden Dollar betragen.

SANDERSON FARMS

Der US-Geflügelproduzent steht Kreisen zufolge kurz davor, für rund 4,5 Milliarden Dollar verkauft zu werden. Sanderson befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Cargill und der Agrarinvestmentfirma Continental Grain, sagten mit der Situation vertraute Personen.

WESTPAC

verkauft das australische Lebensversicherungsgeschäft an die TAL Dai-ichi Life Australia Pty. Der Kaufpreis liegt bei 900 Millionen australische Dollar (563 Millionen Euro).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.