Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat vergangenen Freitag sein Allzeithoch nun ganz knapp verfehlt. Bis auf zwei Punkte näherte er sich seinem bisherigen Rekordniveau. Am Ende ging der DAX mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Auf Wochensicht legte er um 1,3 Prozent zu. Marktidee: Beiersdorf. Die Aktie des Konsumgüterherstellers hatte im September 2019 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch verzeichnet. Im Rahmen einer anschließenden dreiwelligen Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März 2020 auf ein 4-Jahres-Tief. Nach einer Erholung erfolgte ein erneuter Test des Korrekturtiefs. Dort startete ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. In Reaktion auf die guten Quartalszahlen sprang die Notierung am Donnerstag auf ein 2-Jahres-Hoch.