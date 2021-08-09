BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 127 (126) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 125 (135) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT HEIDELBERGCEMENT AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 73 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 57 (52,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,40 (3,20) EUR - 'OW'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 125 (112) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 135 (130) EUR - 'HOLD'CITIGROUP HEBT COMMERZBANK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 6,40 (6,30) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ELMOS SEMICONDUCTOR AUF 32 (35) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27,20 (27,60) EUR - 'SELL'JEFFERIES SENKT DAIMLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 82 (95) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AG AUF 42 (35) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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