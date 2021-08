1COV "Wir sind komplett ausverkauft", Gespräch mit Covestro -Finanzchef Thomas Toepfer (BöZ) 6KO Vulcan Energy strebt die Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Börse an ALV Umbau von Allianz Deutschland nimmt Konturen an (HB) BDT Bertrandt steigert Umsatz und Ergebnis in Q3 und sieht besonderen Bedarf an Spezialisten für Trendthemen DPW Deutsche Post gibt Entwicklung von Zustelldrohnen auf HYQ Hypoport SE: Anziehende Wachstumsdynamik und starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 QBY q.beyond beschleunigt Wachstum und erzielt neuen Rekord beim Auftragseingang SLT (VB +31,5%)US-Investor Carlyle will Verkehrsspezialisten Schaltbau für EUR 53,50 übernehmen SVE Shareholder Value: Positiver Ergebnisbeitrag durch Übernahmeangebot für Schaltbau von EUR 9,04 pro ...

