Die Kurse am deutschen Aktienmarkt dürften mehrheitlich etwas schwächer in die neue Woche starten. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Auftakt wird der DAX etwa 0,3 Prozent leichter auf 15.715 Punkte gesehen.Die Rekordrallye bei den US-Standardwerten dürfte damit zunächst nicht an die Frankfurter Börse überschwappen. Der DAX-Rekord +0,11% bei 15.810 Zählern bleibt für den deutschen Leitindex aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...