München (ots) - Bald geht es in vielen Bundesländern wieder los: der erste Schultag. Dazu hat das Elternportal happycolorz.de eine Online-Umfrage unter 2.000 Eltern und Kindern durchgeführt. Ergebnis: 49% der Kinder werden ihre alten Freunde vermissen und ein Drittel freut sich am meisten auf die Schultüte. Aber der Reihe nach.Es ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und ein ganz besonderer Tag im Leben eines Kindes. Der Kindergarten wird zurückgelassen und es gibt viel Neues zu entdecken - neue Freunde, die ersten Lehrer und jede Menge spannendes Wissen. Das Elternportal happycolorz.de hat 2.000 Eltern nach den Wünschen und Ängsten ihrer Kinder vor dem neuen Lebensabschnitt befragt.Schultüte und Geschenke stehen hoch im KursDie Schultüte und kleine Geschenke stehen bei den angehenden Schülern hoch im Kurs (33% und 21%). Aber auch der Schulranzen ist für 11% der Schülerinnen und Schüler ein Grund zur Freude. Eine kleine Überraschung: 9% der Kinder freuen sich auf ihre neue Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer - das macht dem einen oder anderen Elternteil sicherlich Mut.Abschied von alten Freunden fällt vielen schwerFast die Hälfte der Befragten gab an, dass ihnen alte Freunde aus dem Kindergarten am meisten fehlen werden. Aber auch ihre Lieblingsbetreuer werden wohl viele Kinder vermissen (20%). Das spricht sicherlich für viele gute Kitas und deren Arbeit.Das kommt in die SchultüteDas Elternportal happycolorz wollte außerdem wissen, was in die Schultüte kommt. Süßigkeiten sind natürlich ein Muss, aber auch viele praktische Dinge wie die Brotdose, eine Trinkflasche, der Stundenplan und der Malkasten sind gefragt. Auch für gute Erinnerungen wird gesorgt. Das Freundebuch ist ein fester Bestandteil der Einschulung und hilft später, alle guten Begleiter nicht zu vergessen.Mitmachen und Gewinn selbst auswählenUm die Zeit der Einschulung in schöner Erinnerung zu behalten, sind alle neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern aufgerufen, ihr schönstes Erlebnis am ersten Schultag zu malen. Unter den Einsendungen findet eine Verlosung statt. Das Besondere: die Eltern und Kinder dürfen sich ihren Preis selbst auf happycolorz im Bereich Spielzeug (https://www.happycolorz.de/spielzeug) aussuchen (happycolorz.de/spielzeug). Teilnahmebedingungen und mehr Infos auf happycolorz.de.Über die UmfrageÜber 2.000 Eltern haben mit ihren Kindern auf happycolorz den Online-Fragebogen zum ersten Schultag im Zeitraum 15.07.-05.08.2021 ausgefüllt.Über happycolorzhappycolorz.de ist ein Kinder- und Elternportal, erreicht monatlich über 100.000 Nutzer und bietet sinnvolle Freizeitbeschäftigungen (z.B. Ausmalbilder (https://www.happycolorz.de)) sowie einen Shopping-Ratgeber (Spielzeug (https://www.happycolorz.de/spielzeug), Schreibwaren (https://www.happycolorz.de/stifte), etc.).