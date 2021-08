Berkshire Hathaway 0.75% Silberpfeil60 (AKTIEN01): Die Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett, https://www.godmode-trader.de/aktien/berkshire-hathaway-us0846707026-kurs,3896369 hat im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn erzielt. So legte das Betriebsergebnis gegenüber dem pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 6,7 Mrd. Dollar zu, wie der Konzern am Samstag mitteilte. Die Barbestände sanken gegenüber dem vorherigen Vierteljahr um 1,4 Mrd., gleichwohl verfügt die Investmentholding zum Quartalsende noch immer über flüssige Mittel von rund 144 Mrd. Dollar. So steckte Berkshire Hathaway weitere 6,0 Mrd. Dollar in den Rückkauf eigener Aktien. Im ersten Halbjahr 2021 gab das Unternehmen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...