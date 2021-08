Köln (ots) - Text in Mailversand:Obwohl Steffen Henssler beim Outdoor-Auftakt wegen einer Fußentzündung nicht selbst am Grill stehen konnte, sorgt der Koch-King für gepfefferte Quoten bei VOX! Die erste Folge der "Grill den Henssler Sommer-Specials" meldet sich mit guten 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen von der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg zurück. Starke 9,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen ließen sich das Battle mit Detlef Steves als Hensslers "verlängerter Arm" und den Promis Beatrice Egli, Ilka Bessin sowie Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" am Sonntagabend nicht entgehen. 1,37 Millionen Zuschauer:innen (ab 3) schalteten die beliebte Koch-Show zur besten Sendezeit bei VOX ein.Zum Auftakt musste sich der verletzte Steffen Henssler allerdings mit einem Endstand von 65 zu 84 Punkten den Promis geschlagen geben.Wer "Grill den Henssler" verpasst hat, kann sich die Folge auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/grill-den-henssler-2471) anschauen.Am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr tritt der Koch-King in Folge 2 gegen alle "No Angels", den ehemaligen Profifußballer und diesjährigen "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason sowie "Broilers"-Sänger Sammy Amara wieder selbst am Grill an. Und das bedeutet für Steffen Henssler: Er muss gegen so viele Gegner:innen wie noch nie ran! Die Folge ist bereits vorab auf TVNOW abrufbar.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 8.8.2021Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@mediengruppe-rtl.deInterviewanfragen für Promis bitte an:Markus Hermjohanneshermjohannes@foolproofed.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4988881