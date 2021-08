DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Inflation und M&A im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Der DAX legt 0,1 Prozent zu auf 15.774 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent auf 4.182 Punkte. Stützend wirkt das Plus von Technologie- und Gesundheitswerten in Europa. Händler zweifeln jedoch an der Nachhaltigkeit der Gewinne, denn belasten dürfte der starke Inflationsschub in China. Dort sprangen die Erzeugerpreise um 9,0 Prozent zum Vorjahr an und damit noch stärker als erwartet. Damit liegen sie seit vier Monaten persistent über der 6-Prozent-Marke. "Die Notenbanken werden das Märchen von der nur 'temporären' Inflation nicht mehr lange durchhalten können", kommentiert ein Händler.

Damit verschärft sich die Inflationsdebatte weiter, meint Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners: "Und es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn sich die erhöhten Produktionskosten schon bald in höheren Verbraucherpreisen niederschlagen". Selbst Bundesbank-Chef Jens Weidmann hat derweil das Risiko einer längerfristig höheren Inflationsrate ins Spiel gebracht: "Damit vermiest der Bundesbank-Präsident all denen die Laune, die auf die Linie von EZB und Fed eingeschwenkt sind und die aktuell höhere Teuerungsrate als vorübergehendes Phänomen betrachten". Denn sollte Weidmann recht behalten, wäre das Korrekturpotenzial am Rentenmarkt "immens". Auch die Strategen der DZ-Bank sprechen bereits von einer "gefährlichen Gratwanderung der Zentralbanken".

Inflation springt an - Wirtschaftswachstum schwächt sich ab

Investoren werden mit Blick auf die Preisabschläge bei Öl und Metallen bereits vorsichtiger. Diese verlieren nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht - auch er wirft die Frage auf, wie er sich auf die Geldpolitik der US-Notenbank auswirken wird. Gold fiel in der Nacht kurzfristig unter die Marke von 1.700 Dollar je Unze, konnte sich in der Zwischenzeit allerdings auf 1.748 erholen.

Während die Preise steigen, lässt das Wirtschaftswachstum etwas nach. Die chinesischen Ein- und Ausfuhren sind im Juli deutlich weniger stark gestiegen als im Vormonat. Goldman Sachs korrigierte ihre BIP-Prognose für China und erwartet für das Gesamtjahr ein Wachstum von 8,3 Prozent gegenüber ihrer vorherigen Prognose von 8,6 Prozent.

Übernahmen im Fokus

Unter den Einzelwerten steht M&A-Aktivität im Fokus: So haussieren Schaltbau um 37 Prozent nach dem Gebot der Carlyle Group in Höhe von 53,50 Euro. Damit handelt die Aktie sogar noch über der Prämie auf den Schlusskurs vom Freitag, die Carlyle offeriert. "Der Deal wurde gut vorbereitet" so ein Marktteilnehmer, der Vorstand unterstütze das Angebot. Schaltbau habe sich im Hinblick auf die E-Mobility stark positioniert.

Um 25 Prozent nach oben springen Aves One: Der Bestandshalter langlebiger Vermögenswerte aus dem Bereich Eisenbahn hat ein Angebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners erhalten. Das Übernahmeangebot durch das Konsortium liegt bei 12,80 Euro je Aves One-Aktie. Im DAX geben Daimler 0,7 Prozent nach. Hier hat Jefferies die Kaufempfehlung zurückgezogen.

Geschäftszahlen bei Nebenwerten

Bertrand hat Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Positiv sei die Rückkehr in die Gewinnzone beim EBIT, heißt es. Die Erwartungen seien jedoch noch höher gewesen. Der Kurs bewegt sich daher kaum.

Bei Qbeyond werden die Geschäftszahlen als "solide" eingestuft, die Aktien legen 1 Prozent zu. Erfreulich sei, dass im zweiten Quartal der Auftragseingang auf fast 88 Millionen Euro nahezu verdoppelt werden konnte. Umsatz wie auch Ertrag lägen mehrheitlich im Bereich des Erwarteten, heißt es.

Positiv werden die Geschäftszahlen des Baugeräteherstellers Wacker Neuson zum zweiten Quartal gesehen, die Aktien klettern 0,4 Prozent. So konnte die Marge von Skaleneffekten und Kosteneinsparungen profitieren und sich auf Jahressicht auf 11,4 Prozent mehr als verdoppeln, wie Jefferies festhält. Die Umsatz- und Ergebnisprognose präzisierte Wacker auf die jeweils obere Hälfte der bisherigen Spanne.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.181,51 +0,2% 6,97 +17,7% Stoxx-50 3.621,35 +0,2% 8,39 +16,5% DAX 15.774,94 +0,1% 13,49 +15,0% MDAX 35.619,67 +0,1% 53,26 +15,7% TecDAX 3.812,36 +0,6% 22,15 +18,7% SDAX 16.624,80 -0,4% -59,47 +12,6% FTSE 7.109,38 -0,2% -13,57 +10,3% CAC 6.823,09 +0,1% 6,13 +22,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 -0,01 +0,11 US-Zehnjahresrendite 1,30 -0,01 +0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:36 Uhr Fr, 17:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1761 +0,0% 1,1764 1,1764 -3,7% EUR/JPY 129,56 -0,1% 129,55 129,66 +2,8% EUR/CHF 1,0766 +0,1% 1,0762 1,0754 -0,4% EUR/GBP 0,8476 +0,0% 0,8471 0,8482 -5,1% USD/JPY 110,16 -0,1% 110,13 110,21 +6,7% GBP/USD 1,3877 -0,0% 1,3886 1,3869 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,4751 -0,1% 6,4772 6,4807 -0,4% Bitcoin BTC/USD 43.445,01 -1,9% 43.465,51 41.810,01 +49,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,52 68,28 -2,6% -1,76 +38,0% Brent/ICE 68,92 70,70 -2,5% -1,78 +35,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,63 1.763,00 -0,9% -15,37 -7,9% Silber (Spot) 23,88 24,35 -1,9% -0,47 -9,5% Platin (Spot) 978,50 987,85 -0,9% -9,35 -8,6% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,3% -0,01 +22,9% ===

