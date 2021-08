Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Staatsanleihen haben sich zuletzt abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.Belastet habe der US-Arbeitsmarktbericht, der die hohen Erwartungen habe erfüllen können. Daher nehme die Tapering-Diskussion wieder Fahrt auf. In den letzten Tagen hätten Vertreter der Notenbank immer wieder darauf hingewiesen, dass eine weitere Verbesserung am Arbeitsmarkt vonnöten sei, um mit der Rückführung der Anleihekäufe beginnen zu können. Derweil setze sich der Verflachungstrend der Bundkurve fort. Vor allem die Renditedifferenz zwischen 30- und 10-jährgen Anleihen habe mit unter 45 BP das niedrigste Niveau seit Anfang dieses Jahres erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...