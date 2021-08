Am heutigen Montag um 1130 findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2020/21 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter https://tv.bvb.de sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden. Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Anm.d.Red.: Als aktiennotiertes Unternehmen hat Borussia ...

