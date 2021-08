DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta015/09.08.2021/10:30) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 27.000 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 02.08. bis 06.08.2021 wurden insgesamt 2.900 eigene Aktien zu EUR 117.263,80 erworben.

Am 02.08. wurden 300 Aktien zu insgesamt EUR 12.112,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,3750), am 03.08. wurden 2.200 Aktien zu insgesamt EUR 88.658,80 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,2995), am 04.08. wurden 50 Aktien zu insgesamt EUR 2.000,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,0000), am 05.08 wurden 150 Aktien zu insgesamt EUR 6.207,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,3833), am 06.08. wurden 200 Aktien zu insgesamt EUR 8.285,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,4250).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162789120263159023000000004650 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 50 40,6 EUR XETA k.A. k.A. 10:00:02.631590 1000000000000025049940162789732039520783100000008706 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 50 40,45 EUR XETA k.A. k.A. 11:42:00.395207 1000000000000025049940162789796304878065100000009087 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 12 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:52:43.048780 1000000000000025049940162789796304896970000000009088 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 188 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:52:43.048969 Summe 300 40,375 EUR XETA 02.08.2021 XETA 1000000000000025049940162797424699753017900000000463 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 74 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:06.997530 1000000000000025049940162797424798999345500000000467 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 7 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.989993 1000000000000025049940162797424799004351900000000468 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 219 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.990043 1000000000000025049940162797845411509719000000005787 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 100 40,75 EUR XETA k.A. k.A. 10:14:14.115097 1000000000000025049940162797949602271980800000006860 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 100 40,6 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022719 1000000000000025049940162797949602271980800000006862 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 255 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022719 1000000000000025049940162797949602278766500000006863 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 45 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022787 1000000000000025049940162798088068859039600000007987 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 12 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 10:54:40.688590 1000000000000025049940162798747747698683400000012100 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 67 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.476986 1000000000000025049940162798747747701106700000012101 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 67 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.477011 1000000000000025049940162798747747715718900000012102 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 154 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.477157 1000000000000025049940162799723194126414400000016806 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 283 40,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:27:11.941264 1000000000000025049940162799725651554509500000016815 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 17 40,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:27:36.515545 1000000000000025049940162799803395597405700000017315 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 5 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:40:33.955974 1000000000000025049940162799803395600055500000017316 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 95 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:40:33.956000 1000000000000025049940162799996546683571200000018580 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 77 40,1 EUR XETA k.A. k.A.

