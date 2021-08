PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -4

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta015/09.08.2021/10:30) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 27.000 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 02.08. bis 06.08.2021 wurden insgesamt 2.900 eigene Aktien zu EUR 117.263,80 erworben.

Am 02.08. wurden 300 Aktien zu insgesamt EUR 12.112,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,3750), am 03.08. wurden 2.200 Aktien zu insgesamt EUR 88.658,80 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,2995), am 04.08. wurden 50 Aktien zu insgesamt EUR 2.000,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,0000), am 05.08 wurden 150 Aktien zu insgesamt EUR 6.207,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,3833), am 06.08. wurden 200 Aktien zu insgesamt EUR 8.285,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,4250).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162789120263159023000000004650 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 50 40,6 EUR XETA k.A. k.A. 10:00:02.631590 1000000000000025049940162789732039520783100000008706 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 50 40,45 EUR XETA k.A. k.A. 11:42:00.395207 1000000000000025049940162789796304878065100000009087 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 12 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:52:43.048780 1000000000000025049940162789796304896970000000009088 k.A k.A. k.A. 02.08.2021 188 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:52:43.048969 Summe 300 40,375 EUR XETA 02.08.2021 XETA 1000000000000025049940162797424699753017900000000463 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 74 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:06.997530 1000000000000025049940162797424798999345500000000467 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 7 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.989993 1000000000000025049940162797424799004351900000000468 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 219 40,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.990043 1000000000000025049940162797845411509719000000005787 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 100 40,75 EUR XETA k.A. k.A. 10:14:14.115097 1000000000000025049940162797949602271980800000006860 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 100 40,6 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022719 1000000000000025049940162797949602271980800000006862 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 255 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022719 1000000000000025049940162797949602278766500000006863 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 45 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:31:36.022787 1000000000000025049940162798088068859039600000007987 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 12 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 10:54:40.688590 1000000000000025049940162798747747698683400000012100 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 67 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.476986 1000000000000025049940162798747747701106700000012101 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 67 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.477011 1000000000000025049940162798747747715718900000012102 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 154 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 12:44:37.477157 1000000000000025049940162799723194126414400000016806 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 283 40,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:27:11.941264 1000000000000025049940162799725651554509500000016815 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 17 40,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:27:36.515545 1000000000000025049940162799803395597405700000017315 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 5 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:40:33.955974 1000000000000025049940162799803395600055500000017316 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 95 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:40:33.956000 1000000000000025049940162799996546683571200000018580 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 77 40,1 EUR XETA k.A. k.A.

16:12:45.466835 1000000000000025049940162799997488003286500000018582 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 28 40,1 EUR XETA k.A. k.A. 16:12:54.880032 1000000000000025049940162799997488008320100000018583 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 245 40,1 EUR XETA k.A. k.A. 16:12:54.880083 1000000000000025049940162800009389733252100000018656 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 111 39,9 EUR XETA k.A. k.A. 16:14:53.897332 1000000000000025049940162800010289866553500000018659 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 85 39,9 EUR XETA k.A. k.A. 16:15:02.898665 1000000000000025049940162800497811101659500000022518 k.A k.A. k.A. 03.08.2021 154 39,9 EUR XETA k.A. k.A. 17:36:18.111016 Summe 2200 40,2995 EUR XETA 03.08.2021 XETA 1000000000000025049940162806574582753528500000006167 k.A k.A. k.A. 04.08.2021 50 40 EUR XETA k.A. k.A. 10:29:05.827535 Summe 50 40 EUR XETA 04.08.2021 XETA 1000000000000025049940162816574280914217800000013436 k.A k.A. k.A. 05.08.2021 50 41,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:15:42.809142 1000000000000025049940162817057694576239200000016426 k.A k.A. k.A. 05.08.2021 50 41,35 EUR XETA k.A. k.A. 15:36:16.945762 1000000000000025049940162817373874804989200000019266 k.A k.A. k.A. 05.08.2021 50 41,2 EUR XETA k.A. k.A. 16:28:58.748049 Summe 150 41,3833 EUR XETA 05.08.2021 XETA 1000000000000025049940162823952913457947100000005158 k.A k.A. k.A. 06.08.2021 39 41,3 EUR XETA k.A. k.A. 10:45:29.134579 1000000000000025049940162824028521051244600000005767 k.A k.A. k.A. 06.08.2021 11 41,3 EUR XETA k.A. k.A. 10:58:05.210512 1000000000000025049940162824736589941243900000009395 k.A k.A. k.A. 06.08.2021 50 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 12:56:05.899412 1000000000000025049940162826223354222300500000016907 k.A k.A. k.A. 06.08.2021 100 41,45 EUR XETA k.A. k.A. 17:03:53.542223 Summe 200 41,425 EUR XETA 06.08.2021 XETA Neu / Änderung / Währung Kauf / Datum und Datum und Uhrzeit der Segment MIC gem. Feld Stornierung / vollst. Limitpreis gem. Transaktionspreis des Verkauf Anfangsmenge Restmenge gem. Vom Handelsplatz vergebener Uhrzeit gem. Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 Gültigkeitsdauer gem. 16 od. teilweise Feld 24 gem. Feld 28 Preises gem. gem. Feld 36 Feld 37 Transaktionsidentifikationscode Feld 9 Feld 12 Ausführung gem. Feld 21 gem. Feld 32 gem. Feld 48 Feld 29 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,3 EUR BUYI 200 200 1627882230190074177 09:27:26.456674 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,95 EUR BUYI 400 400 1627882230190074178 09:27:37.762726 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,6 EUR BUYI 50 50 1627882230190074337 09:46:53.414390 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,6 40,6 EUR BUYI 50 0 1627882230190074337 10:00:02.631590 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,8 EUR BUYI 300 300 1627882230190074655 10:02:58.661388 02.08.2021 GTDV 27.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 40,45 EUR BUYI 50 50 1627882230190074733 11:42:00.395207 02.08.2021 GTDV 27.07.2022 23:59:59 XETA FILL 40,45 40,45 EUR BUYI 50 0 1627882230190074733 11:42:00.395207 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,3 40,3 EUR BUYI 200 188 1627882230190074177 11:52:43.048780 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,3 40,3 EUR BUYI 188 0 1627882230190074177 11:52:43.048969 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,3 EUR BUYI 300 300 1627882230190527912 16:30:22.721661 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA CAME 40,3 EUR BUYI 300 300 1627882230190527912 17:21:36.902268

02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,8 EUR BUYI 300 300 1627882230190074655 17:21:36.902448 02.08.2021 DAVY 02.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,95 EUR BUYI 400 400 1627882230190074178 17:21:36.902670 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,8 EUR BUYI 300 300 1627968630194009097 09:03:22.454052 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,2 EUR BUYI 300 300 1627968630194009101 09:03:32.017472 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,8 40,8 EUR BUYI 300 226 1627968630194009097 09:04:06.997530 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,8 40,8 EUR BUYI 226 219 1627968630194009097 09:04:07.989993 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,8 40,8 EUR BUYI 219 0 1627968630194009097 09:04:07.990043 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,5 EUR BUYI 300 300 1627968630194009185 09:07:56.537305 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,7 EUR BUYI 200 200 1627968630194009188 09:13:47.877117 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 40,75 EUR BUYI 100 100 1627968630194009188 09:52:45.518294 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,6 EUR BUYI 100 100 1627968630194009250 09:52:55.827478 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,75 40,75 EUR BUYI 100 0 1627968630194009188 10:14:14.115097 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,5 40,5 EUR BUYI 300 45 1627968630194009185 10:31:36.022719 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,6 40,6 EUR BUYI 100 0 1627968630194009250 10:31:36.022719 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,5 40,5 EUR BUYI 45 0 1627968630194009185 10:31:36.022787 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,7 EUR BUYI 500 500 1627968630194009343 10:54:39.388211 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,2 40,2 EUR BUYI 300 288 1627968630194009101 10:54:40.688590 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,9 EUR BUYI 200 200 1627968630194009348 10:54:48.157743 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40 EUR BUYI 100 100 1627968630194009349 10:55:11.166701 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,05 EUR BUYI 100 100 1627968630194009350 10:55:26.104404 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,95 EUR BUYI 100 100 1627968630194009349 12:00:43.663365 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,8 EUR BUYI 200 200 1627968630194009348 12:00:49.433163 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 40,3 EUR BUYI 288 288 1627968630194009101 12:32:15.063641 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,3 40,3 EUR BUYI 288 221 1627968630194009101 12:44:37.476986 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,3 40,3 EUR BUYI 221 154 1627968630194009101 12:44:37.477011 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,3 40,3 EUR BUYI 154 0 1627968630194009101 12:44:37.477157 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,1 EUR BUYI 100 100 1627968630194009478 12:51:12.120218 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,6 EUR BUYI 100 100 1627968630194009350 12:51:19.610898 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 40 EUR BUYI 100 100 1627968630194009478 12:51:23.650531 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,85 EUR BUYI 100 100 1627968630194009349 12:51:28.779348 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,85 EUR BUYI 100 100 1627968630194009349 14:17:57.519832 03.08.2021 GTDV 28.07.2022 23:59:59 XETA PARF 40,15 40,15 EUR BUYI 300 17 1627968630194009619 15:27:11.941264 03.08.2021 GTDV 28.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 40,15 EUR BUYI 300 300 1627968630194009619 15:27:11.941264 03.08.2021 GTDV 28.07.2022 23:59:59 XETA FILL 40,15 40,15 EUR BUYI 17 0 1627968630194009619 15:27:36.515545 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40 40 EUR BUYI 100 95 1627968630194009478 15:40:33.955974 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40 40 EUR BUYI 95 0 1627968630194009478 15:40:33.956000 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,9 EUR BUYI 350 350 1627968630194009715 16:12:29.820173 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,1 40,1 EUR BUYI 350 273 1627968630194009717 16:12:45.466835

03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,1 EUR BUYI 350 350 1627968630194009717 16:12:45.466835 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,1 40,1 EUR BUYI 273 245 1627968630194009717 16:12:54.880032 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,1 40,1 EUR BUYI 245 0 1627968630194009717 16:12:54.880083 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,9 39,9 EUR BUYI 350 239 1627968630194009715 16:14:53.897332 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,9 39,9 EUR BUYI 239 154 1627968630194009715 16:15:02.898665 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,5 EUR BUYI 200 200 1627968630194009348 16:15:49.581157 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,85 EUR BUYI 154 154 1627968630194009715 16:15:55.305350 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 38,6 EUR BUYI 100 100 1627968630194009350 17:02:05.211592 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39 EUR BUYI 500 500 1627968630194009343 17:02:12.800307 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,9 EUR BUYI 154 154 1627968630194009715 17:06:46.396644 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,9 39,9 EUR BUYI 154 0 1627968630194009715 17:36:18.111016 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,6 EUR BUYI 100 100 1627968630194009350 17:40:00.497944 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,5 EUR BUYI 200 200 1627968630194009348 17:40:00.498030 03.08.2021 DAVY 03.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39 EUR BUYI 500 500 1627968630194009343 17:40:00.498093 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,8 EUR BUYI 200 200 1628055030169143079 09:03:04.702582 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,35 EUR BUYI 200 200 1628055030169143080 09:03:14.916817 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,2 EUR BUYI 200 200 1628055030169143081 09:03:31.863756 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40 EUR BUYI 50 50 1628055030169143082 09:03:40.346783 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40 40 EUR BUYI 50 0 1628055030169143082 10:29:05.827535 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,9 EUR BUYI 250 250 1628055030169143301 10:47:47.997199 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,3 EUR BUYI 50 50 1628055030169143613 15:01:45.034593 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,45 EUR BUYI 50 50 1628055030169143737 16:16:20.882673 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40 EUR BUYI 200 200 1628055030169143738 16:16:30.419364 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,8 EUR BUYI 200 200 1628055030169143079 18:26:00.011180 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,35 EUR BUYI 200 200 1628055030169143080 18:26:00.023712 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,2 EUR BUYI 200 200 1628055030169143081 18:26:00.023719 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,9 EUR BUYI 250 250 1628055030169143301 18:26:00.023850 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 40,3 EUR BUYI 50 50 1628055030169143613 18:26:00.024406 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 40,45 EUR BUYI 50 50 1628055030169143737 18:26:00.024424 04.08.2021 DAVY 04.08.2021 23:59:59 XETA CAME 40 EUR BUYI 200 200 1628055030169143738 18:26:00.024430 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40 EUR BUYI 200 200 1628141430086031125 09:27:50.326869 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,7 EUR BUYI 200 200 1628141430086031126 09:27:59.000954 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,3 EUR BUYI 100 100 1628141430086031127 09:28:06.413636 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,7 EUR BUYI 250 250 1628141430086031128 09:28:14.814358 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,8 EUR BUYI 25 25 1628141430086031229 11:13:41.479936 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,4 EUR BUYI 100 100 1628141430086031230 11:13:51.799137 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 41,6 EUR BUYI 50 50 1628141430086031710 14:15:20.200825 05.08.2021 DAVY 05.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 41,2 EUR BUYI 50 50 1628141430086031711 14:15:31.519372

