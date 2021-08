FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1575 (1600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 425 (380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1125 (990) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LSE PRICE TARGET TO 8800 (8500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 325 (310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 116 (113) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8500 (7100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2300 (2225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 736 (610) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6100 (5050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1155 (1016) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 662 (613) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TI FLUID SYSTEMS PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY REINITIATES ASTRAZENECA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 9800 PENCE - RBC CUTS CONVATEC TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 213 (230) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES LSE PRICE TARGET TO 8890 (8635) P, - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



