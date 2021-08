DJ PTA-News: tiscon AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Frankfurt a. Main, 09.08.2021 (pta019/09.08.2021/11:00) - Die tiscon AG iL befindet sich seit dem 24.09.2009 im Regelinsolvenzverfahren. Ein Insolvenzplanverfahren wird angestrebt, um eine Reaktivierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Ausgang dieser Pläne ist ungewiss, insoweit es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt.

Die Gesellschaft meldet per 31.12.2010 die Gesamtzahl der Stimmrechte mit 7.500.000 Euro, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Dies ist keine Meldung im Sinne von § 41 WPHG, das es zu keiner Veränderung an der Gesamtzahl der Stimmrechte im Berichtszeitraum gekommen ist. Diese Meldung dient der Information des Kapitalmarktes zum Stichtag 31.12.2010.

