Die Hanwha Solutions Corporation, Muttergesellschaft von Q Cells, plant die Übernahme von RES France. Mit der Übernahme soll das Projektgeschäft in Frankreich expandieren und bedeutet zugleich den Einstieg in die Onshore- und Offshore Windenergie. Q Cells, ein Anbieter von Gesamtenergielösungen, hat mitgeteilt, dass die Muttergesellschaft Hanwha Solutions Corporation (HSC) eine Absichtserklärung zum Erwerb von 100 % der Anteile an RES Méditerranée SAS (RES France) unterzeichnet hat. RES Méditerranée ...

Den vollständigen Artikel lesen ...