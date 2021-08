Die Ölpreise haben am Montagvormittag weiter deutlich nachgelassen. Kurz nach 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,99 US-Dollar, was einem Minus von 3,83 Prozent entspricht. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegenüber dem Vortag um 2,61 Prozent weniger und zwar 65,41 Dollar pro Barrel. Nach wie vor werden die Notierungen am Ölmarkt durch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...