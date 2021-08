FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag knapp unter seinem Rekordhoch zurückgefallen. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,22 Prozent auf 15 727,45 Punkten. Den Rekord von 15 810 Zählern hatte er bereits am Freitag knapp verpasst.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 0,10 Prozent auf 35 602,19 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat quasi auf der Stelle.

Am Freitag hatten an der Wall Street die Standardwerte-Indizes Bestmarken erreicht und damit auf den starken US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Erfreuliche Jobdaten sind für Anleger als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit haben sie aber auch eine Kehrseite. Denn: "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank.

Versorgerwerte waren zum Wochenauftakt europaweit gefragt, RWE waren im Dax mit plus 2,2 Prozent vorne. Etwas Übernahmephantasie im Versorgersektor nach dem Einstieg des Investors Elliott bei Scottish & Southern Energy stütze, hieß es am Markt.

Autowerte hingegen wurden am Montag gemieden. Im Dax verloren Daimler 1,7 Prozent, belastet vor allem von einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies. Schlechter als Daimler waren im deutschen Leitindex nur Heidelbergcement mit minus 2,9 Prozent. Barclays hatte die Titel abgestuft.

Der Münchner Verkehrstechnikspezialist Schaltbau steht vor der Übernahme durch den US-Finanzinvestor Carlyle . Die Schaltbau-Anteile sprangen um 35 Prozent hoch auf 54,80 Euro. Analyst Christian Cohrs von Warburg Reseach riet in einer am Montag vorliegenden Studie dazu, das Angebot in Höhe von 53,50 Euro je Aktie anzunehmen.

Mit Zahlen im Blick stehen Wacker Neuson und Hypoport aus dem SDax . Am frühen Nachmittag veröffentlicht außerdem der Impfstoffhersteller Biontech Quartalszahlen. Die Messlatte für die Mainzer liege nach den starken Zahlen von Partner Pfizer hoch, schrieben die Autoren des Bernecker Börsenbriefs am Montag. Unabhängig von den Zahlen sei die Biontech-Aktie technisch überhitzt.

Die Papiere des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson sackten um 3,1 Prozent ab. Von Warburg Research hieß es, ein vorsichtiger Jahresausblick überschatte die zuletzt starke Geschäftsentwicklung. Der Finanzdienstleister Hypoport steigerte seinen Gewinn im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich. Die Aktien gewannen 3,4 Prozent.

Der Internetkonzern United Internet will eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen liege bei bis zu 160 Millionen Euro, hatte das Unternehmen am späten Freitagabend mitgeteilt. Die Aktien legten um 2,7 Prozent zu. Die Titel der Commerzbank gewannen nach einer Kaufempfehlung der Citigroup 2,3 Prozent./ajx/mis

