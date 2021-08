Wolfratshausen (ots) - Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung, dafür steht die Praxis Soul Cocooning für integrale Körpertherapie und Ernährungsberatung von Friederike Ziesmer. Die Heilpraktikerin Friederike Ziesmer sieht es als ihre Berufung und Passion an, Menschen zuzuhören und in der Tiefe ihrer Seele zu berühren. Nach ihrem sportwissenschaftlichen Studium war Friederike Ziesmer zunächst als Sport- und Gymnastiklehrerin tätig und absolvierte in den Folgejahren zahlreiche Zusatzausbildungen. Die Berührung schulen, Stimmungen von Klienten einfangen, lernen, wachsen und immer wieder offen und neugierig zu sein für neue Dinge, das trägt heute die Arbeit der Heilpraktikerin Friederike Ziesmer. Mit ihrem ganzen Wissen, ihrer Empathie und Erfahrung ist Friederike Ziesmer zum Wohle der Gesundheit ihrer Klienten tätig.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Ernährungsberatung bei Gastritis Wolfratshausen" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin Friederike Ziesmer den goldrichtigen Partner gefunden.Schwerpunkte ihrer Praxistätigkeit sind die Ernährungsberatung, die Körpertherapie und die anthroposophische Heilkunde. Aus der Vielseitigkeit der Behandlungsmethoden, wozu unter anderem auch Bioresonanz, Akupunktur und Homöopathie gehören, stellt die Heilpraktikerin und Spezialistin für Ernährungsberatung bei Gastritis Friederike Ziesmer für jeden Patienten ganz individuell das optimale Therapieprogramm zusammen. In der Körpertherapie legt Friederike Ziesmer neben verschiedenen Methoden der Osteopathie und der sogenannten Dorntherapie viel Wert auf die Ausübung der bewährten asiatischen Heilmethode Jin Shin Jyutsu. Es handelt sich dabei um eine alte, sehr bewährte sanfte Berührungskunst. Analog zur chinesischen Akupunktur beruht auch Jin Shin Jyutsu auf der Annahme, dass der gesamte Organismus von unsichtbaren Energieleitbahnen, den sogenannten Meridianen, durchzogen ist. Entlang dieser Meridiane befinden sich überall auf der Körperoberfläche bestimmte Energiepunkte, welche durch sanfte Berührungen mit dem Fingern und Händen stimuliert werden können.Diese Heilmethode, bei welcher Klienten sich selbst erkennen, lauschen und fühlen können, ist insbesondere vielversprechend bei der ganzheitlichen Behandlung von seelischen Problemen wie etwa Angststörungen, Reizbarkeit, Stress, Depression, Erschöpfung oder Schlafstörungen. In einem umfangreichen Anamnesegespräch, welches die Heilpraktikerin Friederike Ziesmer mit jedem Patienten führt, kann ausgelotet werden, ob auch Jin Shin Jyutsu sinnvoll in eine Therapie mit integriert werden kann. Es sind in der Regel mehrere Behandlungssitzungen erforderlich, jedoch schon nach nur einer therapeutischen Sitzung können sich bereits erstaunliche Behandlungserfolge einstellen. Zum ganzheitlichen Behandlungskonzepte der Heilpraktikerin Friederike Ziesmer gehört auch eine umfassende Ernährungsberatung. Viele Gesundheitsstörungen und Krankheiten hängen unmittelbar mit Fehlernährung zusammen.Essstörungen, Untergewicht, Übergewicht aber auch viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten können mit einer ganzheitlichen Ernährungsberatung beseitigt oder verhindert werden. Dabei ist es besonders wichtig, den Organismus stetig zu entgiften. Dies ist aber nur dann möglich, wenn auf die Qualität der Nahrungsmittel, welche täglich zugeführt werden, besonders großer Wert gelegt wird. Nahrungsaufnahme und Entgiftung werden in der Praxis von Friederike Ziesmer ideal miteinander kombiniert, sodass viele ernährungsbedingte Symptome, wie beispielsweise innere Unruhe oder eine chronisch verspannte Muskulatur, verschwinden. Wer sich richtig ernährt, fühlt sich langfristig einfach konzentrierter, inspirierter, kraftvoller und wohler. Spezialistin für Ernährungsberatung bei Gastritis Friederike Ziesmer begleitet ihre Klienten auf diesem Weg und bietet zudem mit WingWave im Online-Coaching ein erprobtes Verfahren an, um Blockaden auch im Ernährungsbereich zu überwinden.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Ernährungsberatung bei Gastritis Wolfratshausen", erlangen Sie unter https://www.soul-cocooning.com/Pressekontakt:Friederike ZiesmerTel.: 01742169856Mail: info@soul-cocooning.deOriginal-Content von: Friederike Ziesmer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157761/4989223