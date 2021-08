Osnabrück (ots) - Gabriele Pohlmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und bietet in ihrer Praxis umfassende psychologische Beratungen, Vorträge, Workshops und wenn gewünscht auch Videositzungen über Skype, FaceTime oder Zoom an. Klienten, welche eine qualifizierte psychologische Ersteinschätzung wünschen, profitieren in der Praxis von Gabriele Pohlmann von einem kostenlosen telefonischen Erstgespräch mit einer Dauer von etwa 15 Minuten. Danach können sich die Klienten in aller Ruhe entscheiden, ob sie eine weitergehende, persönliche Beratung wünschen. Gabriele Pohlmann versteht sich selber als Lebensbegleiterin für ihre Klienten, durch die verlässliche psychologische Begleitung wird den Ratsuchenden bewusst, dass die Lösung all ihrer Probleme letztendlich in ihnen selbst liegt. Dieses innen-liegende Potenzial zu erschließen und in einem geschützten Raum Wege zur eigenen Lösung zu eröffnen, das ist der Heilpraktikerin für Psychotherapie Gabriele Pohlmann ein ganz besonderes Anliegen.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Stressbewältigung und Angstauflösung Osnabrück" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin Gabriele Pohlmann den goldrichtigen Partner gefunden.Die Spezialistin für Stressbewältigung und Angstauflösung bietet unter anderem lösungsorientierte Hypnosebehandlungen (https://gesundheit-und-glaube.jimdofree.com/), richtungsweisende Beratungsgespräche und auf Wunsch natürlich auch eine längere, verlässliche psychologische Begleitung auf dem Lebensweg der Klienten an. Durch das kostenlose Erstgespräch können die Klienten Gabriele Pohlmann und ihre Arbeitsweise als psychotherapeutisch tätige Heilpraktikerin besser kennenlernen und danach gerne, wenn gewünscht, einen kostenpflichtigen Termin buchen. Durch stetige Fort- und Weiterbildung befindet sich die Heilpraktikerin für Psychotherapie Gabriele Pohlmann ganz im Sinne ihrer Klienten auf dem neuesten Stand und bringt ihr ganzes, reichhaltiges Wissen und ihre ganze Erfahrung in die Beratungstätigkeit mit ein.Wenn Menschen in ihren beruflichen oder privaten Problemen scheinbar festzustecken scheinen und nicht weiterkommen, kann eine lösungsorientierte Beratung sehr weiterhelfen, denn eine versierte Therapeutin wie Gabriele Pohlmann analysiert die Probleme und Lebenssituationen ihrer Klienten übergeordnet und aus einer ganz anderen, unabhängigen Perspektive. Beim lösungsorientierten Therapieansatz geht es Gabriele Pohlmann (https://gesundheit-und-glaube.jimdofree.com/) immer um Körper, Geist und Seele als die 3 gleichberechtigten Anteile menschlicher Existenz. Diese stehen in einem ständigen kommunikativen Austausch untereinander, auch unbewusst. Sobald dieses sensible System an irgendeiner Stelle nicht mehr richtig funktioniert, stellen sich früher oder später entsprechende Symptome oder sogar Krankheiten ein. Jetzt gilt es, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen, damit die Kommunikation zwischen diesen 3 Ebenen wieder rund läuft, dies kann mitunter für einige Klienten auch mit tiefgreifenden Veränderungen im Leben verbunden sein.Dieser Weg ist nicht immer einfach, doch wer gewisse belastende Lebensereignisse aufarbeiten möchte, sollte dies eben nicht alleine tun, sondern immer mit fachkundiger Begleitung. Bereits im kostenlosen Vorgespräch wird ein entsprechender Therapieplan erstellt, dieser beinhaltet dann möglicherweise entspannende und tiefgehende, lösungsorientierte Gespräche oder auch Hypnosesitzungen. Spezialistin für Stressbewältigung und Angstauflösung Gabriele Pohlmann achtet dabei als erfahrene Therapeutin stets darauf, Klienten in ihrem ganz eigenen Sinne zu begleiten, damit diese sich in Hypnose völlig selbstbestimmt fallenlassen können. Wenn Menschen nach einer lebensverbessernden Veränderung suchen, so ist dies bereits der erste Schritt in die richtige Richtung. Durch ihre langjährige Arbeit und Erfahrung im Umgang mit Menschen zeigt sie den Klienten ganz unterschiedliche Möglichkeiten auf, wie ein Miteinander Arbeiten stattfinden kann, um die Lösung für Probleme aller Art in sich selbst zu finden. So können die Klienten ihre Probleme und Schwierigkeiten langfristig überwinden und schöpfen neue Kraft und Mut für ihren weiteren Lebensweg.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Stressbewältigung und Angstauflösung Osnabrück", erlangen Sie unter https://gesundheit-und-glaube.jimdofree.com/Pressekontakt:Gabriele PohlmannTel.: 0160-7652389Mail: hypnocoach.os@gmx.deOriginal-Content von: Gabriele Pohlmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157782/4989331