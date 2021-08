Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) gab am Montag vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt. Auch in diesem Jahr erhalten die Aktionäre keine Dividende, nachdem im Vorjahr ebenfalls keine Dividende ausgeschüttet wurde. Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) Umsatzerlöse in Höhe von 334,2 Mio. Euro (Vorjahr 370,2 Mio. Euro). Die Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...