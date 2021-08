Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft ist in Q2 mit einem hohen Tempo von 6,5% (QoQ, annualisiert) gewachsen, nach 6,3% in Q1, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Wachstum etwas verlangsamen. Für das Gesamtjahr würden die Analysten mit einem BIP-Anstieg um 6,2% rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...