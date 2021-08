(neu: Kurs, Details und mehr Hintergrund)



LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Beteiligung des Dax-Konzerns Delivery Hero an Deliveroo hat bei den Aktionären des britischen Essenslieferplattform am Montag Fantasie geweckt. Die Deliveroo-Aktien waren auf eine Bestmarke von 360 Pence geschnellt, zuletzt notierten sich noch fast acht Prozent im Plus bei 350 Pence.

Trotz des Kurssprungs von Deliveroo sitzen Aktionäre, die die Papiere zum Börsengang im März gezeichnet hatten immer noch auf Buchverlusten. So hatte das Unternehmen die Papiere zu je 390 Pence ausgegeben.

Wie Deliveroo zum Wochenstart bekannt gab, hält der Dax-Konzern Delivery Hero mittlerweile gut 5 Prozent. Laut dem Analysten Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies ist aktuell schwer abzuschätzen, was der Dax-Konzern plant. Der Experte hält indes beide Unternehmen für gut aufgestellt und ihre Bewertungen für attraktiv.

Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zählen die Berliner nun zu den zehn größten Anteilseignern der Briten. Nummer eins ist der Handels- und Internetriese Amazon mit einer Beteiligung von gut 12,5 Prozent.

Der Einstieg bei anderen Lieferdiensten ist für Delivery Hero derweil nicht ungewöhnlich. Er ist auch an Just Eat Takeway , der spanischen Glovo und der indischen Zomato beteiligt.

Die zuletzt deutlich erholten Aktien von Delivery Hero fielen am Montag um 1,6 Prozent auf 129 Euro. Sie schwanken seit Jahresbeginn in der recht großen Spanne von etwa 100 bis 145 Euro./mis/la/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX