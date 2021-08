München (ots) - Am letzten Wochenende der Olympischen Spiele in Tokio nutzte eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus dem Landkreis Traunstein ihre persönliche Sieger-Chance und bekommt in den nächsten zehn Jahren jeden Monat 5.000 Euro aufs Konto überwiesen.Im Internet hatte die frisch gebackene Rentnerin auf lotto-bayern.de ihr GlücksSpirale-Los mit einem Kreuz im Teilnahmefeld der Zusatzlotterie Sieger-Chance abgegeben. Der ABO-Spielauftrag nahm vom 7. Juli bis zum letzten Samstag an den Ziehungen teil. Weil am 7. August die sechsstellige Gewinnzahl 364078 gezogen wurde, sicherte sie sich auf den letzten Drücker ihren Rentengewinn. In ihren Spielauftrag hatte sie insgesamt 32 Euro investiert. Fünf weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:LOTTO Bayern PressestelleLeiterin Stabstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon: 089 28655-530Telefax 089 28655-18530E-Mail: presse@lotto-bayern.dewww.lotto-bayern.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/4989487