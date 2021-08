DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021 09. August 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder dass "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) wird ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 veröffentlichen (bisher bis zum 31. August 2021). Die Veröffentlichung der Q2'21 Ergebnisse wird vorverlegt, da die Konsolidierung der Finanzdaten früher als erwartet abschlossen werden kann. Die Ergebnisse sind außerdem auf der Website des Unternehmens (www.mgi-se.com) verfügbar. Darüber hinaus lädt MGI ihre Investoren zum ihrem Capital Markets Day am 19. August um 10.30 Uhr CEST ein. Die Veranstaltung wird als Videocast im Internet (den Link finden sie unten) übertragen und steht im Anschluss auch als On-Demand Version zur Verfügung. Im Rahmen des Capital Market Days wird das Management von MGI neben den Finanzzahlen auch ein Update über die beiden operativen Geschäftsbereiche Games und Media sowie die Wachstumsstrategie präsentieren. Die Präsentation wird von Teilen des Top Managements von Media and Games Invest u.a. CEO Remco Westermann, CFO Paul Echt, MGI COO und gamigo CEO Jens Knauber sowie Verve Group's CRO Sameer Sondhi und CPO Ionut Ciobotaru gehalten. Agenda: 10.30 - MGI Business Update 10.50 - Deep Dive Games Segment 11.25 - Pause 11.40 - Deep Dive Media Segment 12.15 - Pause 13.15 - Finanzzahlen Q2 und H1'21 13.35 - Ausblick 13.50 - Q&A Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben während der Q&A am Ende der Präsentation Fragen per Telefon oder E-Mail zu stellen. Der Videocast und die Präsentation werden nach der Veranstaltung auf der Media and Games Invest Website (www.mgi-se.com) zur Verfügung gestellt. KONFERENZCALL FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND MEDIEN Datum

Donnerstag, 19. August 2021, 10.30 Uhr CEST Weblink

https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2021 Teilnehmer Einwahldaten (Teilnehmer benötigen einen Pincode)

DE: +4969222239167

SE: +46850558354

UK: +443333009030

US: +1 6319131422 Teilnehmer Pincode

PIN: 21012820# Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Remco Westermann

Chairman of the Board und CEO

+356-203 301 64

board@mgi-se.com Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de Über Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 76% seit 2018. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

