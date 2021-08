Heute ist bereits die 900. Ausgabe unseres gabb. Ich hoffe, Sie mögen ihn so wie wir. Dazupassend ist, dass der ATX TR am Freitag noch das alte All-time-High überboten hat, hauptverantwortlich war die Erste Group. Die beste ATX TR-Aktie in 900 Ausgaben gabb ist übrigens Lenzing. Heute Vormittag sieht es am Markt so aus: Um 11:07 liegt der ATX TR mit -0.01 Prozent im Minus bei 7157 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.37% auf 18.45 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.08% auf 9.825 Euro und Rosenbauer mit +1.00% auf 50.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15737 ( -0.16%, Ultimo 2020: 13719). Die kommende Baader Investment Conference wird im Hybrid-Format geplant. Jeder kann entscheiden, ob virtuell oder persönlich in München ....

