Die Aktie der Porsche Automobil Holding SE bewegt sich seit mehreren Wochen in einer Seitwärtsrange. Dabei war der Newsflow durchweg sehr positiv. Die Holding beteiligte sich an der Isar Aerospace. Zudem wurden die Prognosen nach oben geschraubt.Allerdings hängen die Ergebnisse von Porsche nach wie maßgeblich von den Zahlen des Volkswagen-Konzerns ab. Der wiederum ist in puncto Elektromobilität weiter als die meisten Mitbewerber. Zur Erinnerung: Die Porsche Automobil Holding SE hält 53,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...