EHNINGEN (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Krise hat der Entwicklungsdienstleister Bertrandt in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (bis 30. September) weniger umgesetzt und verdient. Auf längere Sicht gebe es gerade in der E-Mobilität aber weitere Marktpotenziale, teilte das Unternehmen am Montag in Ehningen bei Stuttgart mit. Bertrandt bietet Entwicklungsdienstleistungen vor allem für die Auto- und die Luftfahrtindustrie an.

Vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres sank der Konzernumsatz der Bertrandt AG gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut elf Prozent auf 631 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging auf 12,9 Millionen Euro zurück, nach 19,4 Millionen Euro zuvor. Der Nachsteuergewinn sank auf 3,5 Millionen Euro nach 9,12 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigen verminderte sich um knapp 900 Menschen auf nunmehr rund 11 900./cb/DP/jha