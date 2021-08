DJ MÄRKTE USA/Inflationssorgen und Zweifel an China-Wachstum belasten

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche deuten sich an der Wall Street kleine Verluste an. Furcht vor einer weiteren Pandemiewelle lässt die Anleger zurückhaltend agieren, zumal Goldman Sachs wegen der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus die Wachstumsschätzung für China drastisch gesenkt hat.

Gleichzeitig wirken die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag noch nach. Sie haben einen neuerlichen Beweis dafür geliefert, dass sich die Wirtschaft von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt, befeuern aber auch Inflationsängste. Anleger richteten die Blicke daher schon auf die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden, so Steen Jakobsen, CIO bei der Saxo Bank. Für den Montag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

Öl fällt mit Nachfragesorgen - Gold verringert Verluste

Zweifel am chinesischen Wachstum schicken die Ölpreise auf Talfahrt. Neben der Befürchtung, dass die Nachfrage des rohstoffhungrigen Landes zurückgehen könnte, drückt der festere Dollar auf die Preise. Die US-Währung hatte schon am Freitag in Reaktion auf die Job-Daten aufgewertet und verteidigt ihre Gewinne. Der Dollarindex tendiert kaum verändert.

Steil abwärts ging es im asiatisch dominierten Handel in der Nacht auch mit dem Goldpreis, der sich mittlerweile aber wieder etwas gefangen hat. Die starken US-Arbeitsmarktdaten lassen Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schon früher als bislang erwartet straffen könnte. Im Fall steigender Zinsen verlöre das zinslos gehaltene Gold jedoch an Attraktivität. Marktteilnehmer verweisen überdies auf die Börsenfeiertage in Japan und Singapur am Montag. Der dadurch stark ausgedünnte Handel habe die Bewegung des Goldpreises verstärkt.

Am Anleihemarkt kommen die US-Renditen nach ihrem kräftigen Anstieg vom Freitag wieder etwas zurück.

Biontech nach Zahlenvorlage gesucht

Die Bilanzsaison läuft derweil allmählich aus. Noch vor der Startglocke hat als einer der Nachzügler Biontech Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, die gut ankommen. Die Aktie legt vorbörslich um gut 5 Prozent zu.

Schon am Wochenende hat Berkshire Hathaway einen überzeugenden Quartalsausweis veröffentlicht. Die B-Aktie der Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett rückt um 1 Prozent vor.

Sanderson Farm springen um 7,7 Prozent. Der Geflügelproduzent wird für 4,53 Milliarden Dollar an ein Joint Venture von Cargill und Continental Grain verkauft.

Eine Kaufempfehlung der Jefferies-Analysten verhilft Tesla zu einem Plus von 1,5 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,3 5 Jahre 0,75 -1,8 0,76 38,6 7 Jahre 1,05 -2,3 1,07 40,0 10 Jahre 1,28 -1,9 1,30 36,4 30 Jahre 1,93 -1,9 1,95 27,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:36 Uhr Fr, 17:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1765 +0,0% 1,1764 1,1764 -3,7% EUR/JPY 129,50 -0,1% 129,55 129,66 +2,7% EUR/CHF 1,0783 +0,2% 1,0762 1,0754 -0,3% EUR/GBP 0,8476 +0,0% 0,8471 0,8482 -5,1% USD/JPY 110,07 -0,2% 110,13 110,21 +6,6% GBP/USD 1,3880 +0,0% 1,3886 1,3869 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4766 -0,1% 6,4772 6,4807 -0,4% Bitcoin BTC/USD 45.764,26 +3,4% 43.465,51 41.810,01 +57,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,75 68,28 -3,7% -2,53 +36,4% Brent/ICE 67,95 70,70 -3,9% -2,75 +33,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.745,93 1.763,00 -1,0% -17,08 -8,0% Silber (Spot) 23,98 24,35 -1,5% -0,37 -9,2% Platin (Spot) 983,30 987,85 -0,5% -4,55 -8,1% Kupfer-Future 4,26 4,35 -2,0% -0,09 +20,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.