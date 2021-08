NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag etwas von den starken Kursverlusten am Freitag erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 134,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,28 Prozent.

Händler sprachen von einer Stabilisierung nach den jüngsten Kursabschlägen. Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht den Anleihemarkt noch deutlich belastet. Der Druck auf die US-Notenbank aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik langsam auszusteigen sei gestiegen, hieß es.

In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den offenen Stellen an. Diese könnten stärker als sonst beachtet werden, da zuletzt viele Unternehmen Schwierigkeiten hatten, Mitarbeiter zu finden./jsl/jkr/jha/