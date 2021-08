In einer am Montag veröffentlichten Erklärung forderte US-Finanzministerin Janet Yellen den Kongress auf, auf parteiübergreifender Basis zusammenzukommen, um die US-Schuldengrenze anzuheben, wie Reuters berichtet. Was die Bedenken über die Erhöhung der Staatsausgaben betrifft, so "erlaubt sie dem Finanzministerium lediglich, für bereits beschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...