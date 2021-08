BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD startet mit scharfen Angriffen auf die Bundesregierung in den Bundestagswahlkampf. Vor dem offiziellen Wahlkampfauftakt an diesem Dienstag in Schwerin sagte Spitzenkandidatin Alice Weidel am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin, Deutschland sei "zu einem Hippie-Staat geworden". Auf Nachfrage erklärte sie, es handele sich um einen Staat, in dem sich die Regierung über geltendes Recht hinwegsetze, etwa in der Migrationspolitik, bei der Politik der offenen Grenzen oder der "rechtswidrigen Euro-Rettungspolitik".

Die AfD will im Wahlkampf unter anderem die Schwerpunktthemen Freiheit und innere Sicherheit nach vorn stellen. Weidel und ihr Co-Spitzenkandidat und Parteichef Tino Chrupalla sprachen sich bei der Pressekonferenz gegen einen "Impfdruck" und eine "implizite Impfpflicht" in der Corona-Pandemie aus. Chrupalla kritisierte, die Impffrage scheine zur Gesinnungsfrage werden. Beim Thema Klimapolitik sprach er von "Hysterie" und "Panikmache". "Die Anpassung an das Klima muss es geben, den Klimawandel leugnet bei uns niemand. Aber es muss mit Augenmaß gemacht werden."/jr/DP/men