Der südkoreanische Mischkonzern will sich zu einem Komplettanbieter von Energielösungen in Europa entwickeln. Ein Schritt dahin ist die angestrebte Übernahme von RES Méditerranée SAS.Die Hanwha Solutions Corporation hat ein so genanntes "Exclusivity and Put Option Agreement" (POA) zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der RES Méditerranée SAS (RES France) unterzeichnet. Es handelt sich zunächst um eine Absichtserklärung, der ein endgültiger Übernahmevertrag nach Abschluss des entsprechenden Konsultationsverfahrens folgen soll, wie die Muttergesellschaft von Hanwha Q-Cells am Montag erklärte. ...

