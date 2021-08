Adidas - Attraktive Trading-Chance - Rücksetzer trotz starker Quartalszahlen!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ADS ISIN: DE000A1EWWW0



Rückblick: Adidas ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Die Adidas-Aktie scheiterte in den letzten Monaten immer wieder an der 300 EUR Marke. Nachdem diese überwunden werden konnte, machte die Aktie mit Trend- und Korrekturbewegungen zum EMA-50 auf sich aufmerksam.

Meinung: Die Q2-Zahlen sind beim Umsatz im Rahmen der Analystenprognosen ausgefallen, während diese aber ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen sind. Auch den Ausblick für 2021 hat der Sportartikelhersteller erhöht. Die starken Quartalszahlen wurden von noch höheren Erwartungen überschattet. In der jüngeren Vergangenheit endeten die Rücksetzer in der Aktie des Sportartikelunternehmens immer am EMA-50. Nun bekommen wir abermals eine solche Trading-Chance.

Chart vom 09.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 314.60 EUR



Setup: Wenn wir Kurse über der Kerze von letzten Freitag bekommen, bietet sich die Eröffnung eines Long-Trades an. Der Stopp-Loss könnte nach dem Einstieg eng unter der Kerze von Montag, unter dem EMA-50 gesetzt werden.

Meine Meinung zu Adidas ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ADS



