Gold und Silber kamen am frühen Montagmorgen kurz nach Handelsbeginn in dünnem liquiditätsarmem Handel deutlich unter Druck. Diese flashcrashartige Abwärtsbewegung erfolgt im Anschluss an die Eintrübung der charttechnischen Gesamtlage insbesondere bei Gold, Silber und Platin in der vergangenen Woche. Diese Entwicklung mahnt zur Vorsicht und genauer Beobachtung, auch mit Blick auf Einstiegschancen.Heute Morgen kurz nach Handelsbeginn gerieten die Edelmetalle unter starken Verkaufsdruck. Im liquiditätsarmen Handel gab insbesondere Gold und Silber deutlich ...

