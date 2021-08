Das Unternehmen installiert Stromspeicher für Wind- und Solarparks zusätzlich zur E-Mobility-Säule und rechnet in diesem Jahr mit rd. 210 bis 230 Mio. € Umsatz nach 189 Mio. € im letzten Jahr. 2023 werden 400 bis 410 Mio. € angepeilt. 1,6 Mrd. € Marktwert für Alfen sind in Relation zu den Umsätzen anspruchsvoll, aber vor dem genannten Hintergrund der vollständigen Abdeckung Europas mit Ladestationen ein Muss-Investment. Es geht um pures Wachstum mit beschleunigten Investitionen im Europaformat.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 31.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

ALFEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de