Bislang gab es sie nur in Einzelteilen und im Computer-Modell. Jetzt hat SpaceX das Starship erstmals vollständig zusammengebaut gezeigt. Der Koloss beeindruckt. Nachdem Elon Musk in der vergangenen Woche MItarbeitende teils mit seinem Privatjet zur Baustelle geflogen hatte, wo sie innerhalb eines Tages 29 Raptor-Triebwerke und vier Grid Fins an die unterste Raketenstufe "Super Heavy" montiert hatten, erhalten wir nun erstmals Bilder des vollständig zusammengebauten Starship-Raumschiffs. var embedId = "1092cf33f991543e3bf583662a5405e7"; var ...

Den vollständigen Artikel lesen ...