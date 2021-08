Der chilenische Senat hat einen Entwurf eines neuen Wasserrechts beschlossen, in dem der Vorrang des Gemeinwohls vor privaten Wasserrechten festgeschrieben wird. Daneben wird der Rechtsrang einer nachhaltigen Wassernutzung auch in einem umfassenderen Sinne erhöht und dient insbesondere der Wiederherstellung des sozialen Friedens nach den Massenprotesten 2019/2020.Der Prozess der sozialen Befriedung in Chile bringt weitreichende Änderungen der Rechtsordnung mit sich. Neben dem laufenden Prozess der Ausarbeitung einer neuen Verfassung im Anschluss an die sozialen Unruhen der ...

