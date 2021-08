Tagesausblick für 10.06.: DAX lustlos seitwärts. BioNTech und Windanlagenbauer gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Am Aktienmarkt blieb es zum Wochenauftakt ruhig. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende und die Wirtschaftsdaten konnten keine entscheidenden Impulse setzen. So schloss der DAX im Bereich des Schlussstands vom Freitag bei 15.750 Punkten und der EuroStoxx50 bei rund 4.180 Punkten. Morgen stehen nur noch wenige Daten an. Es könnte also erneut ein ruhiger Handelstag werden.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren

Nach dem Kursrutsch am Freitag stabilisierten sich die Staatsanleihen in Europa und den USA im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Im weiteren Wochenverlauf stehen noch Inflationszahlen aus zahlreichen europäischen Ländern zur Veröffentlichung an, welche in den nächsten Tagen für Bewegung sorgen könnten. Bei den Edelmetall ging es derweil turbulent in die neue Woche. Der robuste US-Arbeitsmarktbericht wirkte vom Freitag noch nach. Zudem drückte der starke US-Dollar. So sackte der Goldpreis kurzzeitig auf 1.684 US-Dollar und der Silberpreis auf 22,50 US-Dollar. Im weiteren Verlauf erholten sich beide Edelmetalle zwar wieder. Ein deutliches Minus blieb dennoch. Nach Süden ging es auch mit dem Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil tauchte unter die Marke von 69 US-Dollar und damit in den Bereich des Julitiefs. Marktteilnehmer blicken mit Sorge nach Asien. Mögliche neue Beschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, dämpfte Konjunkturerwartungen. Die jüngsten Daten aus China zeigen, dass die Ausbreitung des Coronavirus sowie die jüngsten Überschwemmungen, den Export bereis deutlich bremsten.

Unternehmen im Fokus

BioNTech konnte die Umsatz- und Gewinnerwartungen im abgelaufenen Quartal übertreffen. Anleger quittierten dies mit einem zweistelligen Kursaufschlag. Delivery Hero hat den Anteil am britischen Essenslieferanten Deliveroos auf über fünf Prozent aufgestockt. Der DAX-Titel gab daraufhin leicht nach. RWE profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Windanlagenbauer Nordex und Siemens Energy stiegen jeweils über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Ist die Bodenbildung nun abgeschlossen? United Internet plant den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 160 Millionen Euro. Die Aktie stieg daraufhin auf rund EUR 35,50 und erreichte damit eine wichtige Widerstandsmarke.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der European Biotech Index mit BioNTech und der Stoxx 600 Europe Health Care Index.

Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Brenntag, HelloFresh, Klöckner, LEG Immobilien, Munich Re und Porsche zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA - Produktivität Q2 vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung gab der DAX zeitweise bis auf 15.700 Punkte nach. Bis Handelsschluss erholte sich der Index bis auf 15.745 Punkte und schloss damit kaum verändert. Kurzfristig zeichnet sich ein Abwärtstrend ab. Zwischen 15.660 und 15.730 Punkten findet der Index allerdings eine gute Unterstützung. Solange diese Zone verteidigt wird besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.800 Punkte.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2021- 09.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.08.2014- 09.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TFV 3,68 12.200 16.000 16.09.2021 DAX Index HR7UVT 7,45 14.400 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.08.2021; 17:45 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 10.06.: DAX lustlos seitwärts. BioNTech und Windanlagenbauer gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).