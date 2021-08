DJ XETRA-SCHLUSS/Wenig bewegt - M&A treibt Einzelwerte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.745 Zähler. Im Blick standen Inflationsdaten aus China. Dort sprangen die Erzeugerpreise um 9,0 Prozent zum Vorjahr an und damit noch stärker als erwartet. Damit liegen sie seit vier Monaten persistent über der 6-Prozent-Marke. "Die Notenbanken werden das Märchen von der nur 'temporären' Inflation nicht mehr lange durchhalten können", kommentierte ein Händler.

Goldman senkt BIP-Prognose für China

Während die Preise steigen, lässt das Wirtschaftswachstum etwas nach. Die chinesischen Ein- und Ausfuhren sind im Juli deutlich weniger stark gestiegen als im Vormonat. Goldman Sachs korrigierte ihre BIP-Prognose für China und erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 8,3 Prozent gegenüber ihrer vorherigen Prognose von 8,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten stand M&A-Aktivität im Fokus: So haussierten Schaltbau um 38 Prozent auf 56 Euro nach dem Gebot der Carlyle Group in Höhe von 53,50 Euro. Damit schloss die Aktie sogar über der Prämie auf den Schlusskurs vom Freitag, die Carlyle offeriert. "Der Deal wurde gut vorbereitet" so ein Marktteilnehmer, der Vorstand unterstütze das Angebot. Schaltbau habe sich mit Blick auf die E-Mobility stark positioniert.

Um 27,7 Prozent auf 13,15 Euro nach oben sprangen Aves One: Der Bestandshalter langlebiger Vermögenswerte aus dem Bereich Eisenbahn hat ein Angebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners erhalten. Das Übernahmeangebot durch das Konsortium liegt bei 12,80 Euro je Aves-One-Aktie.

Hella schlossen 11,2 Prozent fester. Im Handel wurde auf Spekulationen verwiesen, Faurecia und Plastic Omnium bereiteten eine Kapitalerhöhung für eine mögliche Übernahme von Hella vor. Delivery Hero verloren dagegen 3,2 Prozent - das Unternehmen hat sich mit 5,09 Prozent beim Wettbewerber Deliveroo eingekauft.

Zahlen von Bertrandt, Wacker Neuson und Biontech

Bertrandt (+2%) legte Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Positiv sei die Rückkehr in die Gewinnzone beim EBIT, hieß es. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen des Baugeräteherstellers Wacker Neuson zum zweiten Quartal gesehen, die Aktien verloren dennoch 0,9 Prozent. Das Unternehmen hat vor Lieferengpässen gewarnt. Für Biontech ging es nach guten Zahlen und einem starken Ausblick auf das laufende Jahr auf Xetra um 15 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.745,41 -0,1% +14,77% DAX-Future 15.743,00 -0,1% +15,32% XDAX 15.755,50 -0,1% +15,26% MDAX 35.606,69 +0,1% +15,62% TecDAX 3.832,26 +1,1% +19,28% SDAX 16.731,81 +0,3% +13,32% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,52 -1 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 13 1 2.160,0 41,3 52,2 MDAX 32 27 1 827,0 31,1 35,5 TecDAX 21 9 0 619,4 20,0 19,6 SDAX 38 29 3 150,1 6,2 6,9 ===

