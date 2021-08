Innerhalb von zehn Jahren will Intel rund 100 Milliarden US-Dollar in eine neue Halbleiter-Fabrik in den USA investieren. Die soll so groß wie eine Kleinstadt werden. Intel will den USA zu mehr Gewicht auf dem internationalen Halbleiter-Parkett verhelfen. Wie Unternehmens-Chef Pat Gelsinger vergangene Woche in einem Interview mit der Washington Post bestätigt hat, soll der Anteil von Halbleiter-Chips aus Asien zurückgedrängt werden. Mehr Halbleiter aus den USA und Europa angestrebt Dabei hält Gelsinger es für möglich, den US-amerikanischen Anteil aller ...

