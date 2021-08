Die Aktienindizes tun sich zu Wochenbeginn etwas schwer, nicht nur in den USA. Die Impulse sind heute zum Teil noch eine Reaktion auf Entwicklungen aus der Vorwoche. Die Aktie von Jinkosolar scheint dabei auch mustertechnisch weiterhin stark unterwegs zu sein, was bei der Aktie von Nel ASA noch nicht sichtbar ist. Plug Power kann die Freitagsverluste bislang mehr als ausgleichen, und die Aktie von Tencent steigt heute trotz der neuen Zivilklage in China.Zu Wochenbeginn kämpfen die US-Aktienindizes damit, ihre in der vergangenen Woche erreichten neuen Allzeithochs zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...