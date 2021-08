HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Ministerpräsidentenkonferenz und Corona:

"Kurzfristiger Applaus von lautstarken Minderheiten nutzt auf Dauer niemandem. In den bisherigen Corona-Wellen unterstützten die meisten Deutschen diejenigen, die ihrer Verantwortung gerecht wurden und die ihre Sorgen ernst nahmen. Denn am Ende traf Corona stets die am härtesten, die es am heftigsten ignoriert hatten. Das sollten die Ministerpräsidenten jetzt vor Augen haben: Schnelle Punkte zur eigenen Profilierung sind es nicht wert, dass wir schon wieder unvorbereitet in die nächste Welle reiten, obwohl man es hätte besser wissen können. Nein: müssen."/be/DP/men