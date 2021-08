COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu den möglichen Lokführer-Streiks:

"Weselsky und seine Lokführer sind nicht dafür verantwortlich, dass die Bahn ein teurer Sanierungsfall ist - wechselnde Bundesregierungen haben mehr als zwei Jahrzehnte lang versäumt, den Konzern zu modernisieren. Jetzt fordert das klamme Unternehmen für dieses Jahr eine Lohnnullrunde. Die GDL hingegen will bescheidene 1,5 Prozent. Wer also hat die "Attacke auf das ganze Land" wirklich zu verantworten, die DB-Vorstand Martin Seiler in Streiks sieht? Kein Wunder, dass viele Lokführer sauer sind."/be/DP/men