Outseer, der führende Anbieter von Zahlungsauthentifizierungs- und -überwachungslösungen, gab heute Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr 2021 bekannt, darunter ein enormes Wachstum des 3-D Secure-Transaktionsvolumens, die Einstellung wichtiger Führungskräfte und die Einführung bedeutender Produktaktualisierungen, einschließlich der EFTPOS-Zertifizierung.

Im Juni gab RSA den Übergang seines Fraud Risk Intelligence-Geschäfts zu Outseer bekannt, einem neuen eigenständigen Unternehmen, das einer weltweiten Kunden- und Partnergemeinschaft dient. Die neue Organisation, die sich durch eine selbstgesteuerte Unternehmensführung und eine moderne Unternehmensidentität auszeichnet, ist der Höhepunkt jahrzehntelanger wissenschaftsgetriebener Innovation bei Betrugsbekämpfungs- und Zahlungsauthentifizierungslösungen. Die Einführung des Unternehmens wurde von der Presse- und Analystengemeinschaft gut aufgenommen, mit bemerkenswerter Berichterstattung in TechCrunch, ZDNet, MergerMarket und über 20 weiteren Verkaufsstellen. Ebenfalls im Juni ernannte KuppingerCole Outseer in seinem veröffentlichten Bericht über Plattformen für Betrugsbekämpfungs-Intelligenz zum Gesamtführer.

Outseer unterstützte seine Ausrichtung als unabhängiges Unternehmen und ernannte mehrere angesehene Veteranen aus dem Bereich Betrugsprävention und digitale Identität in sein Führungsteam, darunter Ellen Purdy (CFO), Armen Najarian (CMO), Dan Welch (VP of Global Client Services) und Leah Evanski (Global Head of Business Development Strategic Alliances). Zusammen bringen diese Führungskräfte einen reichen Erfahrungsschatz und Erfolg zu Outseer und positionieren das Unternehmen für kontinuierliches profitables Wachstum und Innovation.

Der im Juli veröffentlichte Outseer Q2 Fraud Payments Report zeigte einen massiven Anstieg sowohl der globalen Cyberangriffe über 50.000 dokumentiert als auch der Akzeptanzraten von 3-D Secure 2.0, wobei das Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um unglaubliche 1.667 anstieg (Q1 2020 vs. Q1 2021). Da 3-D Secure sich zur definitiven Zahlungsauthentifizierungsmethode entwickelt hat, hat Outseer im Juli wichtige Updates für dieses Produkt veröffentlicht, die die betriebliche Effizienz und das Management der europäischen Regulierungsanforderungen verbessern.

Das Unternehmen setzt auch sein Engagement für Produktinnovationen fort, wie im Outseer Summer '21 Release angekündigt. Unter den vielen Innovationen, die in der ersten Hälfte ausgeliefert wurden, wurde Outseer 3-D Secure von EFTPOS, einem australischen Kartennetzwerk und -system, zertifiziert, um Kartentransaktionen über das EFTPOS-Netzwerk zu schützen.

"In nur sechs Monaten haben wir Outseer im wesentlichen zu einem anerkannten Branchenführer gemacht. Ich könnte nicht stolzer auf jeden bei Outseer sein, der unser Versprechen eingelöst hat, die Welt für unsere Kunden, Partner und Investoren auf der ganzen Welt von Transaktionsbetrug zu befreien", sagte Reed Taussig, CEO von Outseer. "Mit einem erfolgreichen Unternehmensstart und einem vollständig realisierten Führungsteam haben wir uns wirklich auf den Erfolg eingestellt. Outseer ist bereit, von der weit verbreiteten Nachfrage nach Zahlungsauthentifizierungs- und Betrugspräventionslösungen auf der ganzen Welt zu profitieren."

Über Outseer

Outseer, ein Unternehmen von RSA, trägt zum Wachstum der digitalen Wirtschaft bei, indem es jährlich Milliarden von Transaktionen authentifiziert. Unsere Lösungen zur Überwachung von Zahlungen und Konten steigern den Umsatz und verringern die Reibungsverluste für kartenausgebende Banken, Zahlungsabwickler und Händler weltweit. Auf der Basis von 20 Milliarden jährlichen Transaktionen von 6000 globalen Institutionen, die zum Outseer-Datennetzwerk beitragen, liefert unsere identitätsbasierte Forschung die höchsten Betrugserkennungsraten und die geringsten Kundeneingriffe in der Branche. Erfahren Sie auf outseer.com, was andere nicht können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

