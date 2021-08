DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MUTARES - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares erhöht ihr Transaktions-Tempo. Unter anderem bereitet sie drei Beteiligungen zum Verkauf vor, wie Vorstandsmitglied Johannes Laumann sagte. Dabei handele es sich um Bexity, Keeeper und Donges. "Diese drei Gesellschaften - da erwarte ich, dass es in der zweiten Jahreshälfte gute Opportunitäten gibt, um sie mit einem guten Wert zu veräußern", sagte Laumann. (FAZ)

AIRLINES - Ryanair-Chef Michael O'Leary überlegt, weitere Boeing 737 Max zu kaufen, Condor will sich 16 Airbusse A330 neo verschaffen, United Airlines modernisiert die eigene Flotte mit 270 Flugzeugen von Boeing und Airbus. Gegen Ende der Pandemie füllen sich langsam wieder die Orderbücher der Flugzeughersteller. Auch Leasingunternehmen spüren eine deutlich steigende Nachfrage nach neuem Fluggerät. Getrieben wird die wiedererwachte Kauflust von zwei Entwicklungen: Zum einen sind viele Flotten veraltet, zum anderen wächst der Druck, das Fliegen nachhaltiger zu machen. (Handelsblatt)

RENAULT - Der französische Autokonzern Renault will mithilfe des chinesischen Herstellers Geely zurück auf den chinesischen Pkw-Markt. Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Montag eine Absichtserklärung über eine Kooperation bei Hybridfahrzeugen in China und Südkorea. Für die China-Pläne der Stellantis-Tochter Opel kommt das Bündnis zur Unzeit. Denn damit wächst die Konkurrenz. (Handelsblatt)

PERMIRA/ENGEL & VÖLKERS - Der Finanzinvestor Permira wird eine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent am Immobilienmakler Engel & Völkers übernehmen. Über die finanziellen Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart. Finanzkreise schätzen die Unternehmensbewertung auf knapp 700 Millionen Euro, der Mehrheitsanteil wäre dann gut 400 Millionen Euro wert. "Wir investieren bevorzugt in Marken und Marktführer mit einem Potenzial zur digitalen Transformation, diese Kombination ist bei Engel & Völkers gegeben", sagt Permira-Deutschlandchef Jörg Rockenhäuser. (Handelsblatt)

RAISIN DS - Das deutsche Fintech Raisin DS ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Kriminelle haben sich nach Angaben des Unternehmens Zugang zu personenbezogenen Daten von Nutzern der Altersvorsorgeprodukte verschafft, die die Raisin Pension GmbH (früher fairr.de) gespeichert hat. Weltsparen-Nutzer seien jedoch nicht betroffen. Das Depotvermögen sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, betonte eine Sprecherin. (Handelsblatt)

CLOUD VILLAGE - Chinas zweitgrößter Musik-Streaming-Dienst hat einen Börsengang in Hongkong im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar abgesagt, da die zunehmende Regulierung von Technologiekonzernen das Vertrauen erschüttert. Die Netease-Tochter wolle auf bessere Bedingungen warten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Financial Times)

