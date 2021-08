Deutlich höhere Ertragssteuern haben den Gewinn des Kochboxenversender HelloFresh geschmälert. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Grund dafür waren die um fast 170 Prozent auf 39 Millionen Euro gestiegenen Ertragssteuern.Der DAX-Kandidat hatte bereits in der vergangenen Woche seine Umsatzprognose angehoben. Wegen höherer Investitionen in das weitere ...

