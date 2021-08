FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1739 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich am Morgen stabilisieren, nachdem er zuletzt durch eine Dollar-Stärke belastet worden war. Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten die Spekulation auf einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik der US-Notenbank verstärkt und der amerikanischen Währung Auftrieb verliehen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am späten Vormittag dürften die Anleger die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Blick haben./jkr/zb