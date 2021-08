Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Bahnreisende müssen noch in der Ferienzeit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, ein nicht genannter Altaktionär von Auto1 gibt Anteile an dem Online-Autohändler ab und Hellofresh hat den Umsatz im zweiten Quartal stark ausgeweitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...